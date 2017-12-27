За 2017 год в Кузбассе зарегистрировали более 13 тысяч юрлиц и предпринимателей

Сегодня Пенсионный фонд в Кузбассе представляет собой мощный государственный институт, располагающий уникальной системой учета граждан.

Так, в 2017 г. на основе сведений ЗАГСа Отделение зарегистрировало в системе обязательного пенсионного страхования 26 тысяч новорожденных. А в целом за услугами по регистрации, обмену и выдаче дубликата страхового свидетельства в органы ПФР обратились 32 тысячи граждан.

Для организации работы по начислению пенсий неработающим пенсионерам ежемесячно принято и обработано более 9,5 млн. сведений о факте работы от 41 тысячи организаций.

В 2017 году в органы Пенсионного фонда обратилось более 2 тысяч плательщиков за возвратом излишне уплаченных страховых взносов. В результате принято решений о возврате страховых взносов на 39 млн. рублей.

В органах Пенсионного фонда вновь зарегистрировано 13041 юридических лиц и предпринимателей.

Кроме того, территориальными органами ПФР проведено 767 выездных проверок плательщиков страховых взносов, сумма доначисленных страховых взносов, пени и штрафов пополнит бюджеты ПФР и Федерального фонда медицинского страхования на 125,6 млн. рублей.