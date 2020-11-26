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За 2020 год в Кузбассе построят и реконструируют 23 котельных

На объектах в разных районах области завершаются работы по замене оборудования. Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, реконструированные и новые котельные находятся в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Киселевске, а также Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Чебулинском, Топкинском округах и Тисульском районе.

«На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса к зиме в этом году было направлено около 7,5 млрд рублей. По итогам 2020 года будут построены и реконструированы 23 котельные, что повысит надежность системы теплоснабжения. В том числе в муниципалитетах установили 14 блочно-модульных угольных мини-котельных. Их основное преимущество — полная автономность. Уголь заправляется на срок от 7 до 20 суток, а дальше вся работа оборудования контролируется диспетчером дистанционно. Соответственно, нет необходимости в постоянном присутствии персонала, что снижает расходы на обслуживание энергообъектов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Подача угля в автоматизированную котельную осуществляется через закрытый бункер, зола отводится в золоприемник. Это позволяет полностью отказаться от угольного склада и золоотвала. При этом выбросы от сжигания угольного топлива минимальны.

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kuzbassnews.ru
26/11/2020
Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Прокопьевск
Тисуль
Топки
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