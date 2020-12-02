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За 3 года производство тепличных овощей в Кузбассе увеличилось почти в 2 раза

По итогам года в Кузбассе планируется собрать 14,5 тысячи тонн овощей и зелени закрытого грунта. Это превысит уровень прошлого года на 12,4 %. Для сравнения, в 2018 году было произведено около 8 тысяч тонн овощей, в 2019 — 12,9 тысяч тонн.

Огурцы, помидоры и зелень в Кузбассе выращивают 5 хозяйств, расположенных в Кемеровском и Яшкинском округах, Новокузнецком и Беловском районах. За 11 месяцев 2020 года они уже произвели более 13 тысяч тонн продукции. В частности, урожай огурцов составил 10,3 тысячи тонн, томатов — 2,5 тысячи тонн, салата, петрушки, укропа — 300 тонн.

Треть тепличных овощей и зелени, представленных в магазинах региона, выращены местными производителями. Главное конкурентное преимущество кузбасской продукции — свежесть. Близость производства позволяет сократить время от момента сбора до появления товара на прилавках.

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kuzbassnews.ru
02/12/2020
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