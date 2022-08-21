За 7 месяцев 2022 года в Тяжинском округе произошло 73 пожара, в том числе 1 лесной пожар

За аналогичный период прошлого года – 46 пожаров, лесных пожаров не было. При пожарах погибло 7 человек (за аналогичный период прошлого года – 1). Наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается в жилом секторе.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении); нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил пожарной безопасности, связанных с печным отоплением.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае если в результате каких-либо действий (бездействия) граждан третьим лицам будет причинен материальный ущерб, в данном случае сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. В случае причинения третьим лицам материального ущерба в крупном размере в результате пожара, наступает уголовная ответственность.