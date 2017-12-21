За 72 срубленные березы ижморец заплатит полмиллиона штрафа

В Ижморском районе суд назначил судебный штраф в размере 500 тысяч рублей человеку, срубившему 72 березы.
В июле 2017 года в отдел полиции от местных жителей поступил сигнал о незаконной рубке деревьев на территории Святославского участкового лесничества.
Лесоруба установили и задержали. По факту незаконной рубки в крупном размере было возбуждено уголовное дело, которое направили в суд.
Подсудимый признал вину в совершении преступления и полностью возместил ущерб в сумме 140 тысяч рублей.
Ижморский районный суд признал мужчину виновным. В связи с раскаянием и возмещением вреда суд освободил 37–летнего мужчину от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ и назначил ему судебный штраф в размере 500 тысяч рублей.
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