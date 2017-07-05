4 июля в Детской библиотеке МБУ ЦБС КГО прошел устный журнал «За чистоту озер и рек – в ответе человек» для ребят Детского Дома «Аистенок».

Встреча началась с разминки, дети отвечали на вопросы по экологии, отгадывали загадки о воде и ее обитателях.

На мероприятии учащиеся узнали о существующих глобальных экологических угрозах. Чистой воды становится меньше, так как реки и озера из-за вырубки лесов высыхают. Фабрики и заводы расходуют огромное количество воды. И не только расходуют, но и, к сожалению, очень сильно загрязняют водоемы вредными веществами, а ведь все живое на Земле не может обойтись без воды.

Дети совместно с библиотекарями обсудили ситуации, как надо правильно расходовать воду (чистить зубы при закрытом кране, всегда закрывать за собой водопроводный кран, не играть, разбрызгивая воду и т.д.), как вести себя в особо охраняемых природных местах.

Участники встречи пришли к выводу, что если каждый человек на Земле будет беречь и разумно тратить воду, вода всегда будет радовать нас своей чистотой.

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины о воде и ее обитателях, как морских, так и пресноводных. В заключение мероприятия состоялся мастер-класс «Оригами», где все смастерили из бумаги рыбку скалярию.