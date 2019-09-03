За детей – студентов положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

Пенсионеры, дети которых учатся в ВУЗах на дневной форме обучения, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Главным условием для ее назначения являются возраст студента (не старше 23 лет) и очное обучение в высшем или среднем специальном учебном заведении. Размер повышения к пенсии за детей-студентов в 2019 году составляет 1,7 тыс. рублей на каждого ребенка.

Право на повышенную пенсию имеют пенсионеры по старости и инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более 3-х нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы.

Перерасчет пенсии носит заявительный характер и производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда и представить документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении). На детей старше 18-ти лет должны быть заявителем дополнительно представлены документы, подтверждающие факт их обучения и нахождение на иждивении заявителя (если повышение не установлено при назначении пенсии).

Отметим, что выплаты прекращаются, если студент закончил обучение, перевелся на заочное или вечернее отделение, либо ему исполнилось 23 года. При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо в течение 3 дней сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, которые подлежат возвращению в ПФР.