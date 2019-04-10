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За длительный стаж – досрочное назначение пенсии

С 1 января 2019 года граждане, имеющие длительный страховой стаж (37 лет женщины и 42 года мужчины) имеют право досрочно выйти на пенсию: на 2 года раньше общеустановленного возраста. Однако это может произойти не ранее, чем женщина достигнет возраста 55 лет, а мужчина - 60 лет.

При исчислении длительного стажа (37 лет и 42 года) включаются:

- периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись только на территории РФ, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России;

- периоды временной нетрудоспособности (больничный лист).

Новые основания для досрочного выхода на заслуженный отдых появились в пенсионном законодательстве в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

В 2019 году лица, имеющие длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – по достижении возраста 60 лет. В то время как женщины и мужчины, не имеющие длительного стажа, которым в 2019 году исполнится 55 и 60 лет соответственно, по правилам переходного периода смогут оформить страховую пенсию в 55,5 и 60,5 лет (женщины и мужчины).

Общество
kuzbassnews.ru
10/04/2019
Общество
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