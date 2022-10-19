За энерговоровство придется заплатить

Ни много, ни мало – 1,4 млн рублей задолжал энергетикам потребитель в деревне Маручак за незаконное потребление электричества.

В феврале 2022 года в ходе осмотра объектов электросетевого хозяйства в деревне Маручак электромонтером филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» был установлен факт самовольного подключения к электрическим сетям при отсутствии договора на технологическое присоединение. В этот же день энергетики ограничили подачу электричества к незаконно подключенному объекту.

Позже выяснилось, что краденой электроэнергией запитывалось нежилое помещение, которое использовалось для ведения личного подсобного хозяйства.

Уже на следующий день от потребителя поступила официальная заявка на новое технологическое присоединение. Вопрос риторический, но что мешало оформить законное подключение раньше?

После длительных разбирательств Заводский районный суд г. Кемерово вынес решение, по которому кузбассовец должен оплатить задолженность за бездоговорное потребеление электроэнергии в размере 1 442 393 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Отметим, что объем бездоговорного подтебления электроэнергии определяется расчетным способом за период времени, в течение которого это потребение осуществлялось, но не более чем за один год.

Примечательно, что в мае 2019 года в отношении этого же потребителя уже составлялся акт о самовольном подключении к электросетям. Тогда решением суда в пользу ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» с нарушителя было взыскано 77 227 рублей. Но это, как показало время, не послужило уроком.

Случаи энерговоровства в крупных масштабах не единичны. Весной этого года Кемеровский районный суд обязал жителя поселка Новостройка выплатить энергетикам более 1 млн рублей. Причиной послужило все то же бездоговорное потребление электричества.

Энергетики напоминают, что от действий энерговоров страдают, прежде всего, добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Из-за неучтенного потребления происходят перепады напряжения в сети, сбои подачи электроэнергии. Как результат – выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

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Фото: Россети Сибирь