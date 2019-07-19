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За фальсифицированный алкоголь трое кемеровчан получили условные и реальный сроки

В июне 2019 года Заводский районный суд Кемерово вынес приговор в отношении троих жителей города. Они признаны виновными в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

С октября по ноябрь 2017 года подсудимые производили алкогольную продукцию для дальнейшего сбыта под существующим в обороте фирменным наименованием. Они разливали спиртосодержащую жидкость в емкости, крупные объемы фальсифицированного алкоголя перевозили на автомобиле. Там же они хранили произведенную спиртосодержащую продукцию, определяли цену для продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции после получения денег при попытке сбыта немаркированной алкогольной продукции. Из нелегального оборота изъято более 2 тысяч бутылок алкоголя в емкостях по 0,5 литра и в готовой к реализации стеклотаре на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

В отношении двоих подсудимых суд назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательными сроками.

В отношении третьего подсудимого по совокупности преступлений назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
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