За город бесплатно

Свыше 70,5 тысяч кузбасских федеральных льготников в этом году ездят на пригородном железнодорожном транспорте бесплатно.

В Кемеровской области проживают 272 406 федеральных льготников, которые имеют право на предоставление набора социальных услуг, в который входит и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. В 2017 году решили воспользоваться таким правом 70542 кузбасских льготника.

Напомним, что право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте подтверждается справкой о наличии права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В ней указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная услуга, на которую гражданин имеет право. Справка действительна в течение всего календарного года, и ею можно воспользоваться в любом уголке России.

Чтобы получить этот документ, нужно обратиться в территориальный орган ПФР по месту установления ежемесячной денежной выплаты, дающей право на предоставление набора соц. услуг. Заказать справку можно по телефону или через сайт Пенсионного фонда. Электронный способ «заказа» удобен тем, что можно отслеживать дату готовности справки. Потом нужно будет только лично прийти с паспортом в управление ПФР и обратиться к администратору за ее получением (при наличии электронной очереди – талон брать не надо). Те, кому ближе традиционный способ, могут записаться на прием, затем прийти в территориальный орган ПФР и получить справку «на месте».

Полученную справку вместе с документом, удостоверяющим личность и документом, подтверждающим право на получение набора социальных услуг, необходимо предъявить в кассе железнодорожного вокзала для получения билета.

Обращаем внимание, что правом на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте могут воспользоваться только те льготники, которые не подавали заявления об отказе от этой составляющей набора соц. услуг и не отказались от всего соц. пакета. Если граждане указанной категории, отказавшиеся от этой услуги соц. набора, хотят на следующий год пользоваться ею, то необходимо подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (до 1 октября текущего года) теми же способами: посетив лично территориальное управление ПФР, филиалы МФЦ или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.