За использование подложных номеров новокузнеченин лишился прав

В Прокопьевске побывал губернатор В Прокопьевске побывал губернатор. Наш город вошел в число пунктов, которые Сергей Цивилев посетил...

В Новокузнецке пройдёт «Велоночь» Как сообщил мэр города Сергей Кузнецов в соцсетях, в этом году «Велоночь» приурочена к 90-летию...

Кемеровские туристы застряли во вьетнамском аэропорту Растерянным пассажирам уже позже объяснили, что их вылет откладывается как минимум на несколько...