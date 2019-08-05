За использование подложных номеров новокузнеченин лишился прав

Участник акции «Мобильный патруль» прислал в соответствующий раздел на «Правоохранительном портале Кузбасса» сигнал о том, что в Новокузнецке во дворе одного из домов по улице Косыгина припаркованы два автомобиля – «Инфинити» и «Лифан» с одинаковыми госномерами. Со слов автора, владелец поочередно передвигался на обеих машинах.
Оказалось, что одна из машин не была зарегистрирована в установленном порядке, и используемые на ней водителем госномера были подложными.
В результате за управление незарегистрированным автомобилем, без документов на транспортное средство водителю назначены штрафы в размере 800 и 500 рублей соответственно. За управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками суд лишил новокузнечанина права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.
Фото из открытых источников
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