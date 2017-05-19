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За изнасилование 11-летней девочки 30-летний житель Осинников проведет за решеткой 16 лет

В июле 2016 года вечером молодчик заметил на остановке общественного транспорта девочку. После непродолжительного разговора мужчина схватил ребенка на руки и отнес в лесополосу, где изнасиловал.

Девочка прибежала домой и рассказала о произошедшем родителям. Они  вместе с дочерью на автомобиле поехали в отдел полиции. По дороге потерпевшая увидела того самого мужчину. Родители своими силами задержали его и передали  в руки правосудия. В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к преступлению. Обвиняемый со следствием не сотрудничал, вину не признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
19/05/2017
Происшествия
Осинники
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