За изнасилование 11-летней девочки 30-летний житель Осинников проведет за решеткой 16 лет

В июле 2016 года вечером молодчик заметил на остановке общественного транспорта девочку. После непродолжительного разговора мужчина схватил ребенка на руки и отнес в лесополосу, где изнасиловал.

Девочка прибежала домой и рассказала о произошедшем родителям. Они вместе с дочерью на автомобиле поехали в отдел полиции. По дороге потерпевшая увидела того самого мужчину. Родители своими силами задержали его и передали в руки правосудия. В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к преступлению. Обвиняемый со следствием не сотрудничал, вину не признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.