За кражу анжеро-судженец приговорен к реальному сроку

Анжеро-Судженский городской суд осудил ранее неоднократно судимого 42-летнегомужчину, обвиняемого в краже, и приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
В ноябре 2017 года в городскую полицию обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся обслуживанием приборов учёта в многоквартирных домах: из подсобного помещения, расположенного в подъезде одной из многоэтажек, неизвестные похитили оборудование, предназначенное для автоматического снятия показаний тепловых счётчиков, стоимостью около 4 000 рублей.Стражи порядка задержали злоумышленника. У него в доме полицейские изъяли похищенное оборудование. Кражу задержанный совершил, отбывая условное наказание за аналогичное преступление.
05/03/2018
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