За кражу анжеро-судженец приговорен к реальному сроку

Ночью в Гурьевском районе при пожаре погибла 90-летняя пенсионерка Ликвидировать пожар удалось в 2:30. Стало известно, что в результате пожара погибла 90-летняя...

Частная сауна горела в Прокопьевске 4 марта в Прокопьевске загорелось частное здание сауны на улице Кубанская. Сообщение о пожаре...

В Кемерово восстанавливают скелет мамонта В Кемерово ученые восстанавливают скелет мамонта. Проект ученые готовят к 100-летию города, который...