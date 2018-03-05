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За кражу анжеро-судженец приговорен к реальному сроку

Анжеро-Судженский городской суд осудил ранее неоднократно судимого 42-летнегомужчину, обвиняемого в краже, и приговорил его к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В ноябре 2017 года в городскую полицию обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся обслуживанием приборов учёта в многоквартирных домах: из подсобного помещения, расположенного в подъезде одной из многоэтажек, неизвестные похитили оборудование, предназначенное для автоматического снятия показаний тепловых счётчиков, стоимостью около 4 000 рублей.Стражи порядка задержали злоумышленника. У него в доме полицейские изъяли похищенное оборудование. Кражу задержанный совершил, отбывая условное наказание за аналогичное преступление.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
05/03/2018
Происшествия
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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