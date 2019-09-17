За кражу и изнасилование житель Киселевска осужден на 4 года колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 42-летнему жителю города Киселевска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием и судом установлено, что осужденный распивал спиртное в гостях у знакомой семейной пары. Во время застолья женщина ушла в другую комнату, а мужчины продолжали употреблять алкоголь. Когда хозяин квартиры уснул, гость решил воспользоваться моментом и прошел в комнату, где находилась потерпевшая. Она попросила его не подходить к ней и выйти из комнаты. Тогда осужденный избил ее, а чтобы крики о помощи никто не слышал, он закрыл женщине рот рукой и совершил насильственное преступление сексуального характера. Как только женщина смогла вырваться, она убежала к соседям и попросила вызвать сотрудников полиции. Злоумышленник был задержан на месте преступления. Несколькими днями ранее мужчина украл у матери деньги в сумме 4 тысячи рублей и золотой браслет стоимостью порядка 38 тысяч рублей. Похищенное украшение он сдал в ломбард за 16 тысяч рублей. Деньги потратил на спиртное. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию, при этом сообщив, что преступление мог совершить ее неоднократно судимый сын.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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