За курение в самолете задержали пассажира рейса "Москва - Кемерово"

Во время рейса «Москва-Кемерово» один из пассажиров, уединился в туалете, чтобы там покурить.
Однако нарушение заметили бортпроводники. Они составили на нарушителя, оказавшегося жителем Смоленской области соответствующий акт. А при приземлении сдали на руки сотрудникам транспортной полиции.
Теперь любитель курения заплатит штраф.
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