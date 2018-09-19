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За ложное минирование автовокзала пенсионер отправится в колонию

В феврале 2018 года неизвестный сообщил о минировании ленинск-кузнецкого автовокзала. Сигнал был отработан в установленном порядке, взрывного устройства найдено не было.

Вскоре был установлен звонивший – ранее судимый 64-летний мужчина.

Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел тот факт, что это уже пятая судимость мужчины за совершение ложного минирования.

Пенсионер обязан возместить экстренным службам города средства, затраченные на отработку ложного сообщения.

 

 

Фото из открытых источников.

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kuzbassnews.ru
19/09/2018
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