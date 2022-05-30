За минувшие будни росгвардейцы отыскали семерых разыскиваемых граждан

В Кемеровской области за минувшие будни нарядами вневедомственной охраны Росгвардии обнаружены четверо граждан, разыскиваемых по подозрению в совершении преступлений.

Так, в Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования улицы Черняховского обнаружил и задержал подходящего под описание из ориентировки мужчину. Им оказался ранее судимый за кражу 33-летний березовчанин. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что горожанин находится в федеральном розыске за серию краж товара из городских супермаркетов.

Кроме этого, стражи правопорядка в течение недели помогли трем без вести пропавшим жителям Кузбасса вернуться домой. Все обнаруженные на маршрутах патрулирования разыскиваемые граждане были переданы инициаторам розыска.