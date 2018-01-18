За минувшие сутки с улиц Кемерова вывезли более 14 000 кубометров снега

В ночную смену работы по уборке кемеровских дорог и пешеходных зон проходили во всех районах города, в них были задействованы 103 единицы техники, в том числе 32 ДМК, 14 тракторных щеток, 16 погрузчиков, 7 автогрейдеров, 29 самосвалов и другие снегоуборочные машины.
За сутки расчищено 172 дороги сектора индивидуальной застройки и 40 городских магистралей.
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