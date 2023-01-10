За минувшие выходные росгвардейцы отреагировали на 46 сигналов, сопряженных с риском для жизни

За минувшие праздничные дни в 11 населенных пунктах Кузбасса росгвардейцы осуществили оперативные выезды по 46 сигналам о совершении противоправных действий, сопряженных с риском для жизни и здоровья граждан. Во всех случаях стражи правопорядка задержали предполагаемых виновников и обеспечили безопасность потерпевшим гражданам.

Так, в Новокузнецке экипаж Росгвардии прибыл по сигналу о противоправных действиях в отношении местного жителя в многоквартирный дом по улице 13 микрорайон. В одной из квартир стражи правопорядка задержали ранее судимого 24-летнего новокузнечанина. По предварительной информации, задержанный мужчина в ходе застолья причинил ножевое ранение в живот 32-летнему приятелю. Пострадавший был госпитализирован.

Кроме этого, в одном из подъездов многоквартирного дома в Междуреченске росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который угрожал ножом 45-летнему горожанину. По предварительным данным, задержанный мужчина дожидался на лестничной клетке соседа для выяснения отношений. Не дождавшись оппонента, злоумышленник стал грозить физической расправой другому жильцу, который повстречался ему в подъезде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия