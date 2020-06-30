Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

За минувшие выходные в Кузбассе сотрудники Росгвардии разыскали трех пропавших граждан

В Кемеровской области за прошедшие выходные нарядами вневедомственной охраны Росгвардии были найдены и переданы полиции трое граждан, которые ранее были поданы в розыск родственниками.

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны получил сообщение от очевидца, что на детской площадке продолжительное время находится подозрительный мужчина. Прибывшие на адрес стражи правопорядка обнаружили 42-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения, который не мог вспомнить своего места жительства. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что без вести пропавшего жителя Лесосибирска разыскивают родители.

В то же время в пгт. Тяжин сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования обнаружили без вести пропавшего 66-летнего гражданина. Ранее за помощью к стражам правопорядка обратилась 92-летняя местная жительница, сообщив, что помогающий ей по хозяйству мужчина ушел из дома двое суток назад и не вернулся.

В Мариинске экипаж Росгвардии получил ориентировку на 34-летнего пропавшего без вести местного жителя: мать горожанина забила тревогу, когда ее сын не вернулся с реки спустя сутки. В ходе патрулирования улиц города росгвардейцы обнаружили пропавшего мужчину, который вместо возвращения домой отправился распивать спиртные напитки.

Общество
Топ
Мариинск
Новокузнецк
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/06/2020
Общество
Топ
Мариинск
Новокузнецк
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В инвалидной коляске прокатится по городу мэр Кемерова
Глава Кемерова примет участие в необычном эксперименте. Он проедет по городу на инвалидной коляске...
Новокузнечане спорят о новой плитке
Одни жители отмечают красоту и оригинальность современной кладки, а у других покрытие вызывает...
Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом
Кемерово, 29 июня 2020, 07:38 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки...
В Новокузнецке появились призывы пойти на голосование с ошибками
В Новокузнецке на подъездах домов появились объявления с призывами пойти на голосование. Там...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus