За минувшие выходные в Кузбассе сотрудники Росгвардии разыскали трех пропавших граждан

В Кемеровской области за прошедшие выходные нарядами вневедомственной охраны Росгвардии были найдены и переданы полиции трое граждан, которые ранее были поданы в розыск родственниками.
В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны получил сообщение от очевидца, что на детской площадке продолжительное время находится подозрительный мужчина. Прибывшие на адрес стражи правопорядка обнаружили 42-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения, который не мог вспомнить своего места жительства. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что без вести пропавшего жителя Лесосибирска разыскивают родители.
В то же время в пгт. Тяжин сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования обнаружили без вести пропавшего 66-летнего гражданина. Ранее за помощью к стражам правопорядка обратилась 92-летняя местная жительница, сообщив, что помогающий ей по хозяйству мужчина ушел из дома двое суток назад и не вернулся.
В Мариинске экипаж Росгвардии получил ориентировку на 34-летнего пропавшего без вести местного жителя: мать горожанина забила тревогу, когда ее сын не вернулся с реки спустя сутки. В ходе патрулирования улиц города росгвардейцы обнаружили пропавшего мужчину, который вместо возвращения домой отправился распивать спиртные напитки.
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