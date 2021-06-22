Новости Кузбасса

В июне текущего года при проведении контрольно-надзорного мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в области семеноводства сельскохозяйственных растений в г. Мариинске Кемеровской области-Кузбасса государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области –Кузбасса выявлено нарушение требований в области семеноводства .

Гражданин РФ допустил реализацию посадочного материала цветочных культур (лилия, гладиолусы, крениум, хосты, астильба, исмен) общим количеством 800 штук без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные (посадочные) качества.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений) в виде административного штрафа.

С целью профилактики нарушения правил реализации семян (посадочного материала) гражданину разъяснены требования законодательства РФ, предъявляемые к семенам (посадочному материалу) при их реализации.