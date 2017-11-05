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За нарушение режима особой охраны территории Шорского национального парка остановлен замглавы Таштагольского района

2 ноября в ходе оперативного рейда госинспекторы отдела охраны в области окружающей среды ФГБУ «Шорский национальный парк» в районе п.Кичи и Чилису-Анзас обнаружили на обочине дороги автомобиль.

Государственные инспекторы, разделившись на две группы, отправились искать нарушителя. Часть группы двинулась по свежему следу, а другая осталась в засаде около автомобиля.

Часа через три к автомобилю из леса вышел мужчина, который оказался заместителем главы Таштагольского района по национальным вопросам и экологии Сергей Адыяков, сообщает пресс служба ФГБУ «Шорский национальный парк». В руках у него было охотничье оружие. Сотрудники опергруппы составили протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории Шорский национальный парк. При составлении протокола за нарушения правил охоты С.В. Адыяков резко тронулся с места, тем самым чуть не сбив с ног автомобилем государственного инспектора в области охраны окружающей среды и уехал в направлении Таштагола.

По данному факту ФГБУ «Шорский национальный парк» готовит материал для передачи в правоохранительные органы.

Напоминаем, что нарушение режима особой охраны территории Шорского национального парка влечет административное или уголовное наказание.

 

Фото: Пресс служба ФГБУ «Шорский национальный парк»

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kuzbassnews.ru
05/11/2017
Общество
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