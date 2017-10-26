За нарушения во время строительства турбазы, новокузнечанин заплатит штраф

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии провели проверку русла р. Верхняя Терсь около пос. Осиновое Плёсо Новокузнецкого района.
Причиной проверки стало сообщение местных жителей о том, что частный предприниматель из Новокузнецка начал строительство базы отдыха, развернув масштабные земляные работы в пойме реки.
В ходе работ была отсыпана дамба, которая нарушила обычное течение воды в протоках, что привело к подтоплениям домов сельских жителей. Кроме того, предприниматель установил ограждение возле водоема, которое ограничило доступ граждан к воде.
При осмотре русла и берега реки специалисты выявили нарушения природоохранного законодательства: строительные работы проводились с изменением дна и берегов водоема без разрешительной документации.
По итогам проверки новокузнечанину выписан штраф. В ближайшее время он должен убрать дамбу и освободить течение, а также перенести ограждение, которое по закону должно располагаться на расстоянии 20 м от берега.
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