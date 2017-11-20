За неделю с дорог Кемерово вывези свыше 12 300 кубометров снега

Похититель снегоката трехлетней девочки попался полицейским в Кузбассе Кузбасская полиция установила виновника кражи снегоката в Яшкинском районе. Им оказался 12-летний...

В Кузбассе в течение часа сгорели две бани 18 ноября в Кузбассе горело две бани, сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожары...

В Кемерово из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ноградскую Из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ноградскую в Кемерове, сообщают очевидцы на...