За неделю с дорог Кемерово вывези свыше 12 300 кубометров снега

Более 12 300 кубометров снега вывезено с улиц Кемерово за прошедшую неделю. Зимняя уборка дорог продолжается в городе в круглосуточном режиме.
Для обработки дорог предприятия благоустройства применили 2 900 тонн песчано-соляной смеси. В среднем в день дорожники очищали от снега по: 55 посадочных площадок остановок, 156 подходов к пешеходным переходам и 15 улиц частного сектора. От объявлений очищено 189 остановочных павильонов.
Муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» из частного сектора вывезено 6853 кубометра мусора, предприятиями благоустройства с улично-дорожной сети – 671 кубометр.
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