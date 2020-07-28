За неделю в Кемерово отремонтировали 35 светофоров

За неделю сотрудники ЦОДД отремонтировали в Кемерово 35 светофоров.
Среди выполненных работ - ремонт кабеля, клеммников, кнопок, замена матриц и другие.
Кроме того, от объявлений было очищено 119 стоек светофорных объектов, выровнено 79 и заменено, установлено, покрашено 26 дорожных знаков и стоек.
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