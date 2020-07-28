За неделю в Кемерово отремонтировали 35 светофоров

Возле Строителей установили новые знаки, но люди по привычке нарушают правила Важная информация для водителей — на проспекте Строителей появились новые дорожные знаки. Многие...

В Кемерове достроили новые корпуса президентского кадетского училища Для спортивной подготовки учащихся на территории президентского кадетского училища был создан...

Что власти скрывают от жителей Новокузнецкого района В конце июля власти Новокузнецкого района, на наш взгляд, грубо нарушили права журналистов и...