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За недобросовестными потребителями теперь следят «умные» счетчики

Больше четырех тысяч интеллектуальных приборов учета специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь установили в Яшкиском районе. А во время рейда обнаружили «наброс» у хозяина частного дома из села Пача Яшкинского района.

Акт о безучетном потреблении электроэнергии по этому адресу энергетики составляют уже второй раз. Потребитель часто работает со сварочным аппаратом, а вместо регулярной оплаты квитанций, набрасывает «удочку» на ЛЭП.  Теперь за потребленными киловаттами здесь будет следить «умный» счетчик, который регулирует неоплаты за свет или перерасход электроэнергии и может точечно отключить потребителя.

«Энерговоров мы выводим на чистую воду с помощью современных однофазных и трехфазных приборов учета, которые устанавливаются на границе балансовой принадлежности, то  есть на опоре линии электропередачи, - рассказывает начальник участка транспорта электроэнергии Яшкинского РЭС Владислав Долгин. -  В работу таких приборов учета невозможно вмешаться, оператор может своевременно отследить и зафиксировать любое скачкообразное потребление электроэнергии. В ближайшее время мы планируем установить еще 140 таких незаменимых «помощников».

Кстати, в прошлом году в России ужесточили наказание за повторное незаконное подключение к электрическим сетям, увеличив штрафы вдвое. Казалось бы, более жесткие санкции должны до минимума свести случаи рецидива. Но, к сожалению, всегда найдутся те, кто гонится за наживой, наступая на те же грабли.     

Энергетики предпринимают технические и организационные меры, чтобы предотвратить энерговоровство, но одновременно призывают добросовестных потребителей включиться в общественный контроль и сообщать о тех, кто ворует электроэнергию, по бесплатному номеру «горячей линии» 8-800-1000-380.

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
22/07/2020
Общество
Яшкино
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