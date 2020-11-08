За некачественную работу уволен руководитель направления регионального Минздрава

В Кузбассе коронавирусом заразилось 92 беременные женщины Столько заражений произошло за всё время пандемии. На онлайн конференции по коронавирусу, минздрав...

Девять «недостроев» планируют снести в Кемерове до конца года По словам градоначальника, уже снесён «недострой» площадью более 15 тысяч квадратных метров на...

Машина скорой помощи попала в ДТП в Кемерове Свидетели происшествия засняли, как машина скорой помощи попала в ДТП в Кемерове и от удара влетела...