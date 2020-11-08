За некачественную работу уволен руководитель направления регионального Минздрава

За несвоевременную подготовку сводной потребности медорганизаций в оборудовании для обеспечения пациентов кислородом уволен ответственный за материально-техническое снабжение медорганизаций министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Сагитов.
«В нынешней ситуации, когда система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, и все силы направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, недопустимо халатное отношение к работе. Население не должно испытывать недостатка необходимых медицинских средств, когда от этого зависят жизни пациентов», — подчеркнул заместитель губернатора Алексей Цигельник.
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