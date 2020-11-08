Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

За некачественную работу уволен руководитель направления регионального Минздрава

За несвоевременную подготовку сводной потребности медорганизаций в оборудовании для обеспечения пациентов кислородом уволен ответственный за материально-техническое снабжение медорганизаций министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Сагитов.

«В нынешней ситуации, когда система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, и все силы направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, недопустимо халатное отношение к работе. Население не должно испытывать недостатка необходимых медицинских средств, когда от этого зависят жизни пациентов», — подчеркнул заместитель губернатора Алексей Цигельник.

Политика
Топ
kuzbassnews.ru
08/11/2020
Политика
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе коронавирусом заразилось 92 беременные женщины
Столько заражений произошло за всё время пандемии. На онлайн конференции по коронавирусу, минздрав...
Девять «недостроев» планируют снести в Кемерове до конца года
По словам градоначальника, уже снесён «недострой» площадью более 15 тысяч квадратных метров на...
Машина скорой помощи попала в ДТП в Кемерове
Свидетели происшествия засняли, как машина скорой помощи попала в ДТП в Кемерове и от удара влетела...
Число умерших с COVID-19 в России превысило 55 тыс. человек
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в сентябре составило 9798 человек, следует из...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus