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За незаконную рубку 22 елей «черные» лесорубы понесли уголовное наказание

В декабре 2018 года два жителя Ленинск-Кузнецкого организовали незаконную вырубку новогодних елей недалеко от пгт Зеленогорский (Крапивинский район). Мужчины срубили 22 хвойных молодых дерева.

Незаконную рубку елей пресекли крапивинские лесничие. Ущерб лесам составил 13 тыс. рублей. Материалы по факту незаконной рубки передали в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Крапивинский районный суд рассмотрел дело в особом порядке. Нарушители добровольно возместили ущерб и признали свою вину. Суд назначил одному из «черных» лесорубов 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второму – с учетом судимостей ранее назначил наказание 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
03/04/2019
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