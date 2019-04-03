За незаконную рубку 22 елей «черные» лесорубы понесли уголовное наказание

Снежана накрыла зал лавиной эмоций Игорь Крутой, хоть и слушал девушку стоя и аплодировал, но зелёную кнопку так и не нажал. Напомним...

Кузбасс решит проблему с дозвоном до скорой помощи Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи создадут в Кемеровской области, это решит две...

Снежана накрыла зал лавиной эмоций Игорь Крутой, хоть и слушал девушку стоя и аплодировал, но зелёную кнопку так и не нажал. Напомним...