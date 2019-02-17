За незаконную торговлю алкоголем в ночном клубе владелец оштрафован на 3 000 000 рублей

В Кемерово компания-владелец ночного клуба оштрафована на 3 000 000 рублей за незаконную торговлю алкоголем.



В ноябре 2018 года в кемеровскую полицию поступила информация о незаконной торговле алкоголем в одном из популярных ночных клубов в Ленинском районе города. Полицейские провели проверку, в ходе которой сведения подтвердились.

Срок действия лицензии на реализацию спиртного в заведении истек, однако сотрудники продолжали продавать его посетителям, но уже незаконно. В ходе проверки полицейские изъяли более 120 бутылок различного алкоголя.



По результатам проведенного административного расследования в отношении юридического лица, которому принадлежит ночной клуб, полицейские составили протокол по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Собранные материалы стражи порядка направили на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области, который признал фирму виновной в совершении административного правонарушения и в качестве наказания назначил штраф в размере 3 000 000 рублей с конфискацией изъятой продукции.