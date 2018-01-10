За новогодние каникулы ГИБДД зафиксировали 349 фактов вождения в пьяном виде

В Липецке начался сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты Как только ЦИК принял документы от самовыдвиженцев на пост Президента РФ, в городах начался сбор...

Специалисты подсчитали, на сколько в декабре подорожали продукты В Новокузнецке провели мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Согласно данным, в ...

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