За новогодние каникулы ГИБДД зафиксировали 349 фактов вождения в пьяном виде

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По данным областной госавтоинспекции, во время массовых проверок с 1 по 8 января инспекторами ГИБДД были зафиксированы 349 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями.
Все нарушители привлечены к ответственности.
10/01/2018
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