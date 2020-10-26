За окном подстанция, а на рабочем столе – топиарий

В энергетике Татьяна Никулина работает с людьми, но каждый день, приходя в офис, любуется из окна на подстанцию, которая снабжает электроэнергией ее любимый город и дом, где под светом настольной лампы она усердно занимается рукоделием.

Техник Кузнецкого района электрических сетей Татьяна Борисовна Никулина уже двадцать лет работает в Южных электрических сетях Кузбасского филиала Россети Сибирь. За это время она сменила несколько специальностей: от машиниста производственно-технического отдела, до руководителя группы по управлению персоналом, но в своем убеждении, что большая энергетика начинается с «маленького человека», – неизменна и по сей день.

«Меня часто спрашивают, что главное в профессии сотрудника, который каждый день работает с разными людьми, – коммуникабельность? Нет, – отвечаю я – доброта! – с улыбкой рассуждает энергетик. – Всегда отрадно, когда в профессию вливаются молодые, энергичные, талантливые сотрудники. И невольно понимаешь, что ты знала, ты верила в него, ты была первой, кто разглядел этот мощный потенциал».

Само собой, умение разбираться в людях приходит с опытом, а его в профессиональной жизни Татьяны Никулиной предостаточно. В вопросах документооборота и грамотного применения нормативных актов технику в Кузнецком районе электрических сетей равных нет. Заботливыми и трудолюбивыми руками Татьяны Борисовны так же сформирована база всех сотрудников района электрических сетей, начиная от их первой должности в компании и заканчивая увлечениями. Не случайно Татьяну Никулину коллеги уважительно называют хранителем «картотеки ЖЗЭ». Возможно, вам эта аббревиатура ничего и не скажет, зато в коллективе каждый знает, что ЖЗЭ – это жизнь замечательных энергетиков.

«Для меня работа с людьми – это тоже энергетика…энергетика человеческих судеб, – рассказывает техник. – Коллеги вдохновляют меня, в буквальном смысле, заряжают творчеством. Все поделки, которые я приношу на праздник, без внимания не остаются. Мои топиарии часто служат миниатюрной новогодней елкой, куда мы складываем подарки. Я всегда понимала, что для плодотворного труда, прежде всего, необходима благостная атмосфера в коллективе. Наш термометр корпоративного общения всегда показывает благоприятную температуру, несмотря на погоду за окном. А за окном – гудит подстанция. Она работает благодаря дружному, нерушимому коллективу энергетиков».