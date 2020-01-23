За оскорбление полицейского житель Осинников заплатит 8 тысяч рублей штрафа

37-летний житель Осинников признан виновным в оскорблении представителя власти и приговорен к штрафу в 8 тысяч рублей.

В августе 2019 года сотрудники полиции, патрулируя улицы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину, который сидел на земле. Они подошли к нему и предложили встать. Нетрезвый гражданин отказался и стал оскорблять полицейских нецензурной бранью. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.

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