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За оскорбление полиции осинниковец приговорен к исправительным работам

46-летний житель Осинников признан виновным в оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года жильцы одного из домов увидели во дворе лежащего на земле мужчину. Переживая, что он замерзнет, они вызвали «скорую помощь» и полицию. 

Когда сотрудники приехавших служб поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейские подняли его на ноги и попытались выяснить, где он живет. Мужчина, придя в себя, разозлился, что его потревожили, заявив, что ему тут удобно, стал оскорблять    сотрудников полиции. Попытка успокоить мужчину результата не дала, в связи с чем он был доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства. Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде  3 месяцев  исправительных  работ.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
16/03/2019
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