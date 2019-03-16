За оскорбление полиции осинниковец приговорен к исправительным работам

46-летний житель Осинников признан виновным в оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года жильцы одного из домов увидели во дворе лежащего на земле мужчину. Переживая, что он замерзнет, они вызвали «скорую помощь» и полицию.

Когда сотрудники приехавших служб поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейские подняли его на ноги и попытались выяснить, где он живет. Мужчина, придя в себя, разозлился, что его потревожили, заявив, что ему тут удобно, стал оскорблять сотрудников полиции. Попытка успокоить мужчину результата не дала, в связи с чем он был доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства. Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ.

Фото из открытых источников