За первое полугодие 2020 года в Тяжинском округе зарегистрирован 71 пожар

За аналогичный период прошлого года случилось 43 пожара. Погибших людей при пожарах нет, травмирован 1 человек, в прошлом году погибло 4 человека, травмирован 1 человек.

Обстановка с пожарами ухудшается, наблюдается динамика увеличения количества пожаров на 60,5 %. В то же время наблюдается снижение числа случаев гибели людей на пожарах на 100 %. Рост пожаров произошел в основном из-за увеличения случаев возгорания сухой растительности и мусора в связи с установлением на территории округа сухой жаркой погоды.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются: неисправность, нарушение эксплуатации отопительных печей (14 случаев) и электрооборудования (8 случаев); неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) (37 случаев); детская шалость с огнем (2 случая); неисправность узлов и агрегатов транспортных средств (2 случая); поджог (2случая) и другие.

Спасатели напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности в общих интересах. Вовремя отключить электроприборы, газ, отремонтировать неисправную печь, электропроводку, кому-то запретить курение, не допускать бесконтрольного разведения костров, присматривать за малолетними детьми, престарелыми, все это поможет предотвратить трагедию.