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За первую неделю нового года инспекторы Росгвардии изъяли у кузбассовцев 7 единиц гражданского оружия

 В период новогодних каникул инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии продолжили осуществлять контроль за оборотом гражданского оружия на территории Кемеровской области.

В результате проведенных профилактических мероприятий при содействии Росгвардии изъято по различным основаниям 7 единиц зарегистрированного оружия, в том числе за стрельбу в неотведенном для этого месте. Так, к административной ответственности за нарушения правил обращения с оружием привлечен житель поселка Тисуль, из травматического пистолета которого был произведен неосторожный выстрел. Оружие ограниченного поражения у нарушителя изъято, владельцу предстоит выплатить денежный штраф.

 Сотрудники Росгвардии предостерегают, что стрельба из любого оружия в границах населённых пунктов, а также в неотведенных для этого местах, преследуется по закону, и в соответствии со ст. 20.13 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Совершение указанных действий лицом, находящимся в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере до 100 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
11/01/2023
Общество

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