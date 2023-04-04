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За первый квартал 2023 года из Кузбасса экспортировано около 23 тысяч м3 лесопродукции.

В 2023 году  должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 286 тонн и 23150,152 м3 лесоматериалов для отправки на экспорт, это ниже практически на 35 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть лесоматериала экспортирована в Китайскую Народную Республику  и составила 286 тонн (медицинский шпатель) и 20910,245 м3 (пиломатериалы, столярные изделия, деловая древесина и т.д.).

Также лесоматериалы вывозились в Республику Таджикистан в количестве 1699,625 м3, в Киргизскую Республику в количестве 360 м3, в Республику Казахстан в количестве 51,361 м3 и в Республику Узбекистан в количестве 39,521 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия от каждой партии лесоматериалов были отобраны пробы. Исследования проведены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ, карантинные объекты не обнаружены, выдано 633 фитосанитарных сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
04/04/2023
Общество
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