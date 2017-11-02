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За подделку документа и покушение на дачу взятки в Кузбассе осуждён гражданин Узбекистана

Гражданин Узбекистана Ражабали Алиев подделал отметку о дате убытия из России на отрывном талоне к соответствующему уведомлению, «продлив» себе пребывание в стране на 4 месяца.В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в мае 2015 года подсудимый прибыл в Россию с целью трудоустройства. При постановке на учёт ему была определена дата убытия из страны 8 мая 2017 года, о чём рукописным способом проставлена соответствующая отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания – «08.05.2017 г.».Однако в назначенный день убытия, не желая выезжать из России, подсудимый решил подделать уведомление, «продлив» себе срок пребывания на 4 месяца методом дорисовки поверх имевшейся записи, исправив в графе «Срок пребывания до:» запись «08.05.2017 г.» на запись «08.09.2017 г.», продолжая проживать в стране.Выехать из России подсудимый решил только в августе 2017 года. Следуя на поезде сообщением «Иркутск-Кисловодск», при проверке документов сотрудниками полиции подсудимый предъявил в числе прочих документов и поддельный бланк уведомления, подлинность которого у представителей власти вызвала сомнения. Таким образом выяснилось, что подсудимый не только подделал официальный документ, дающий ему право нахождения на территории Российской Федерации, но и нарушил режим пребывания в стране, в связи с чем он был приглашён в служебное купе поезда для составления протокола об административном правонарушении. Желая избежать привлечения к ответственности, подсудимый пытался «договориться» с сотрудником полиции, предложив взятку в размере 1 тысячи рублей, которую положил на откидной стол в купе поезда. Но сотрудник полиции взятку не принял, пригласив в купе своих коллег для фиксации преступления.За совершённое административное правонарушение Алиев тогда же в августе 2017 года Мариинским городским судом Кемеровской области был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.При рассмотрении судом уже уголовного дела в октябре 2017 года подсудимый Алиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие таких смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном и активное способствование расследованию совершённых преступлений, Мариинский городской суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей._______________________________Официальный представитель
Мариинского городского судаКемеровской областиАлексей Бушуев

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/11/2017
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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