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За полгода в Кузбассе правопреемникам выплатили 37,1 миллионов рублей

В Отделение ПФР по Кемеровской области с начала 2018 года за выплатой пенсионных накоплений обратились 934 человека. Правопреемникам застрахованных граждан, ушедшим из жизни до наступления права на назначение пенсии, перечислено 37,1 млн. рублей.

Заявление в территориальный орган ПФР (или в НПФ) о выплате средств пенсионных накоплений правопреемники должны подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Важно помнить, что пенсионные накопления могут быть выплачены правопреемникам только в том случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии.

Кроме того, если умерший гражданин был участником Программы государственного софинансирования пенсии, все взносы в рамках Программы и средства государственного софинансирования также выплачиваются его правопреемникам.

В первую очередь – это дети, в том числе усыновленные, супруг и родители. Если такие отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если застрахованное лицо подало заявление в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого. Оформить такое заявление можно в Управлении ПФР по месту жительства (или в НПФ).

Выплачиваемые правопреемникам средства пенсионных накоплений налогом на доходы физических лиц не облагаются.

Ежегодно Отделение ПФР по Кемеровской области проводит работу по дополнительной выплате пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В дополнительную выплату включаются средства пенсионных накоплений, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений. В состав этих средств входят дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в рамках Программы софинансирования, чистый финансовый результат от временного размещения Пенсионным фондом России дополнительных страховых взносов и доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

При наличии дополнительных средств на индивидуальных лицевых счетах умерших застрахованных лиц, выплата пенсионных накоплений производится по тем реквизитам, которые правопреемники указывали ранее в своих заявлениях о выплате (почта или банк).

Более подробно ознакомиться с порядком выплаты пенсионных накоплений можно на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам».

Общество
kuzbassnews.ru
02/08/2018
Общество
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