За полгода в Кузбассе правопреемникам выплатили более 60 млн рублей

За половину текущего года Пенсионный фонд перечислил 60,2 миллиона рублей пенсионных накоплений правопреемникам умерших кузбассовцев. Заявления на выплату написало 925 человек.

Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам, когда гражданин умер до назначения ему накопительной пенсии. Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках Программы государственного софинансирования пенсий. Остаток таких средств, не выплаченный гражданину при жизни, имеют право получить его правопреемники.

К этой категории относятся лица, указанные в заявлении умершего гражданина о распределении средств пенсионных накоплений, при отсутствии заявления - близкие родственники (правопреемники первой и второй очереди). Правопреемниками первой очереди являются супруги, дети и родители. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди: братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Выплачиваемые правопреемникам средства пенсионных накоплений налогом на доходы физических лиц не облагаются.

Обращаем внимание, что заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд правопреемники должны подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке.

Для сведения:

Средства пенсионных накоплений формируются из взносов, уплаченных работодателями на накопительную пенсию или сформированных самим человеком в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Пенсионные накопления имеют граждане 1967 года рождения и моложе, мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов–за счет страховых взносов, уплаченных работодателями в ПФР за период 2002-2004 гг., участники Программы софинансирования пенсий, а также те, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.