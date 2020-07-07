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За попытку дать взятку полицейскому, продавец заплатит 10 000 рублей штрафа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю города Осинники. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Следствием и судом установлено, что в феврале текущего года участковый уполномоченный во время проверки торговой точки выявил, что часть товара реализуется без необходимых документов,  нелегально. Продавец решил договориться с полицейским, чтобы тот за денежное вознаграждение не оформлял протокол, и в подтверждение своих намерений передал 10 тысяч рублей. На коррупционную сделку сотрудник полиции не пошел, вызвал следственную группу. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа  в размере  10 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
07/07/2020
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