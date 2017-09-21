Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

За повторное пьяное вождение автомобиля ленинск-кузнечанина оштрафовали на 200 000 рублей

46-летний житель Ленинска-Кузнецкого признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

4 июня 2017 года около 23:00 сотрудники ДПС остановили автомобиль «Киа Серато» под управлением обвиняемого. У мужчины имелись явные признаки опьянения. То, что водитель управлял автомобилем, будучи нетрезвым, показали и результаты проверки на алкотестере. Он был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции. Здесь выяснилось, что в состоянии опьянения водителя задерживают не в первый раз. Полгода назад он уже был привлечен к ответственности за данное нарушение. Тогда ему назначили штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на 1 год 6 месяцев. В связи с этим дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Судом мужчина был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
21/09/2017
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Здание магазина канцтоваров обрушилось в Белове
Здание магазина канцелярских товаров на улице Тимирязева в Белове обрушилось вечером 19 сентября.
Бюджету Кузбасса добавили более 1,9 миллиарда рублей
Объём доходов и расходов бюджета Кемеровской области увеличили более чем на 1,965 миллиарда рублей.
В Кузбассе без вести пропал 12-летний мальчик
В Кузбассе разыскивается 12-летний школьник.
Расписание электричек Томск–Тайга изменится с 1 октября
Расписание электропоездов сообщением Томск – Тайга и Тайга – Томск изменится с 1 октября; кроме...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus