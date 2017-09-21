За повторное пьяное вождение автомобиля ленинск-кузнечанина оштрафовали на 200 000 рублей

46-летний житель Ленинска-Кузнецкого признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

4 июня 2017 года около 23:00 сотрудники ДПС остановили автомобиль «Киа Серато» под управлением обвиняемого. У мужчины имелись явные признаки опьянения. То, что водитель управлял автомобилем, будучи нетрезвым, показали и результаты проверки на алкотестере. Он был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции. Здесь выяснилось, что в состоянии опьянения водителя задерживают не в первый раз. Полгода назад он уже был привлечен к ответственности за данное нарушение. Тогда ему назначили штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на 1 год 6 месяцев. В связи с этим дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Судом мужчина был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.