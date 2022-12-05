За причинение тяжкого вреда здоровью суд в Кузбассе назначил 52-летней рецидивистке 4 года лишения свободы

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, празднование неоднократно судимой жительницей Чебулинского муниципального округа своего пятьдесят второго дня рождения закончилось трагедией, которая привела рецидивистку в колонию общего режима на четырёхлетний срок.

В начале июля 2022 года в свой пятьдесят второй день рождения жительница Чебулинского муниципального округа решила съездить в Мариинск для того, чтобы полюбоваться на достопримечательности города, а также с кем-нибудь познакомиться и отметить праздник. В результате она познакомилась с мужчиной, с которым недалеко от вокзала на лавочке до утра распивала спиртные напитки. На следующее утро примерно в 6 часов её знакомый предложил пойти к его 68-летней знакомой. С собой они взяли еду и спиртное, и после прихода в гости продолжили уже втроём распивать алкоголь. Через некоторое время мужчина ушёл, а женщины остались вдвоём. Через некоторое время гостья собралась вернуться домой в Чебулинский округ, но увидела, что её куртка была в грязи. Поэтому она попросила 68-летнюю потерпевшую дать ей на время куртку, на что получила отказ. Это разозлило подсудимую и она, схватив нож, стала наносить им 68-летней потерпевшей множественные удары по лицу и шее. После того, как обвиняемая увидела кровь на потерпевшей, она перестала наносить удары и вытащила потерпевшую за волосы в коридор. Произнеся слово «Живи!», обвиняемая ушла из дома. Потерпевшая закрыла за ней дверь и легла на диван, почувствовав себя плохо. Но из-за сломанного телефона медицинскую помощь она вызвать не смогла. Лишь на следующий день её обнаружил вернувшийся домой сожитель, которому она рассказала о случившемся, после чего тот вызвал «скорую помощь». Потерпевшая была госпитализирована.

Позже эксперты не смогут установить точное количество колото-резанных непроникающих ранений шеи и лица по причине некачественных записей в представленной медицинской документации. Но все эти повреждения повлекли за собой лёгкий вред здоровью, и лишь один удар в шею, повредивший гортань, оказался проникающим, повлёкшим за собой тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании обвиняемая признала себя полностью, раскаявшись в содеянном, а потерпевшая не настаивала на суровой мере наказания.

Исследовав в результате рассмотрения уголовного дела письменные доказательства и выслушав потерпевшую и свидетелей, суд признал подсудимую виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного, совокупность смягчающих и наличие рецидива преступлений в качестве отягчающего обстоятельства, а также данные о личности подсудимой, суд пришёл к выводу, что достижению целей наказания будет способствовать назначение наказания в виде реального лишения свободы.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области назначил рецидивистке наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

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