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За продажу контрафактного спирта кемеровчанка направлена в исправительную колонию

53-летняя кемеровчанка проведет год в колонии -поселении за продажу спитосодержащей жидкости с денатуратом.

До продажи алкоголя мужчине, она уже трижды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, ей назначалось ограничение свободы и условное лишение свободы.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/03/2018
Происшествия
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