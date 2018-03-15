За продажу контрафактного спирта кемеровчанка направлена в исправительную колонию

53-летняя кемеровчанка проведет год в колонии -поселении за продажу спитосодержащей жидкости с денатуратом.
До продажи алкоголя мужчине, она уже трижды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, ей назначалось ограничение свободы и условное лишение свободы.
15/03/2018
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