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За сбыт алкоголя собственного производства беловчанка заплатит штраф

Суд признал виновной 59-летнюю жительницу Беловского  районав хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, женщина изготовила самогонный аппарат, после чего стала производить несертифицированную спиртосодержащую жидкость и продавать ее местным жителям. 

Ранее  полицейские уже привлекали пенсионерку к административной ответственности за торговлю опасным для здоровья алкоголем, предупреждали  об уголовной ответственности. В марте 2017 года в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники полиции снова изъяли у женщины спиртосодержащую жидкость самодельного производства.  Изъятый алкоголь эксперты признали опасным для здоровья, поскольку в нем содержались вредные примеси.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
02/10/2017
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

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