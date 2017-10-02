За сбыт алкоголя собственного производства беловчанка заплатит штраф

Суд признал виновной 59-летнюю жительницу Беловского районав хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По версии следствия, женщина изготовила самогонный аппарат, после чего стала производить несертифицированную спиртосодержащую жидкость и продавать ее местным жителям.
Ранее полицейские уже привлекали пенсионерку к административной ответственности за торговлю опасным для здоровья алкоголем, предупреждали об уголовной ответственности. В марте 2017 года в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники полиции снова изъяли у женщины спиртосодержащую жидкость самодельного производства. Изъятый алкоголь эксперты признали опасным для здоровья, поскольку в нем содержались вредные примеси.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.
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