За сбыт героина наркоторговку приговорили к 8 годам лишения свободы

Суд приговорил жительницу Кемерово к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.

Дом наркоторговки полиция и спецназ брали штурмом: жилище было укреплено со всех сторон – решетки на окнах, стальные двери и система видеонаблюдения по периметру. Задержание было проведено молниеносно, чтобы торговка не успела избавиться от улик.

Дамочка не признавала своей вины и до последнего отказывалась добровольно выдавать наркотики . В ее доме полицейские обнаружили электронные весы, фасовочный материал, а также купюры, которые торговка получила накануне от очередного клиента за продажу 10 граммов героина. Кроме того, во дворе коттеджа оперативники нашли тайник с наркотиками: сверток был закопан в землю. Экспертиза показала, что внутри находился героин массой более 10 граммов.