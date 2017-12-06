За сбыт героина наркоторговку приговорили к 8 годам лишения свободы

Суд приговорил жительницу Кемерово к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.
Дом наркоторговки полиция и спецназ брали штурмом: жилище было укреплено со всех сторон – решетки на окнах, стальные двери и система видеонаблюдения по периметру. Задержание было проведено молниеносно, чтобы торговка не успела избавиться от улик.
Дамочка не признавала своей вины и до последнего отказывалась добровольно выдавать наркотики . В ее доме полицейские обнаружили электронные весы, фасовочный материал, а также купюры, которые торговка получила накануне от очередного клиента за продажу 10 граммов героина. Кроме того, во дворе коттеджа оперативники нашли тайник с наркотиками: сверток был закопан в землю. Экспертиза показала, что внутри находился героин массой более 10 граммов.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В ходе разбирательства инспектор ПДН выяснила, что в конфликте между мужчиной и женщиной пострадала...
|
Мужчина закрылся в комнате для работы с клиентами в отделении одного из банков, потребовал вызвать...
|
Стражи порядка, проверяя один из магазинов, установили, что 14-летний школьник смог купить 3...
|
Калужская и Ленинградская области и Алтайский край заняли с 8-го по 10-е места соответственно,...