За смерть четырех человек в ДТП водитель Toyota Land Cruiser осужден на 4,5 лет

19 января в Абаканском городском суде вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о ДТП, повлекшем смерть четырех человек.
По версии следствия, 23 апреля 2016 года около 18 часов на 26 км автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга» произошло столкновение автомобилей «Toyota Land Cruiser» и «Toyota Corona Premio».
В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров «Toyota Corona Premio» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, еще двое – в больнице.
Водителю «Toyota Land Cruiser» было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц. По решению Верховного суда Российской Федерации уголовное дело рассматривалось в Абаканском городском суде.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также 3 года лишения права управления транспортным средством. Приговор не вступил в законную силу.
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