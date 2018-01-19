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За сообщение о ложном минировании автовокзала мужчина приговорен к реальному сроку

В Ленинске-Кузнецком за ложное сообщение о минировании автовокзала на 2 года лишения свободы осужден 64-летний мужчина.

В декабре 2017 года неизвестный сообщил о минировании автовокзала в Ленинсек-Кузнецком. К месту происшествия были стянуты все экстренные службы города. Информация не подтвердилась. Личность звонившего была установлена.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При вынесении приговора суд учел тот факт, что это уже четвертая судимость мужчины за совершение ложного минирования.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
19/01/2018
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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