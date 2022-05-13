За совершение мошенничества осуждена бывшая главный бухгалтер Мариинской воспитательной колонии

Главный бухгалтер, воспользовавшись своим служебным положением и доверием начальника колонии, который передал ей в пользование цифровой носитель электронной подписи для подписания необходимых документов при проведении финансовых операций, в течение года похитила около 140 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА «Новости Кузбасса» рассказал представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.



В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что 45-летняя обвиняемая, более 10 лет занимающая должность главного бухгалтера Мариинской воспитательной колонии, в связи со сложным материальным положением в конце января 2020 года решила похитить денежные средства из фонда заработной платы исправительного учреждения. В результате она провела финансовую операцию с заведомо ложными сведениями о выплате ей материальной помощи в размере 32 тысячи 240 рублей, которые перевела себе на расчётный счёт.

Через полгода аналогичным способом обвиняемая начислила себе 50 тысяч рублей по заведомо ложным сведениям о компенсации ей за «сверхурочную» работу, а ещё через три месяца – около 35 тысяч рублей в качестве зарплаты гражданского персонала учреждения. Также в конце декабря 2020 года и в конце февраля 2021 года, воспользовавшись образованием остатка лимита бюджетных обязательств и кредиторской задолженности в учреждении, похитила около 21 тысячи рублей.

Таким образом, в течение года обвиняемая похитила около 140 тысяч рублей, и в июле 2021 года уволилась по собственному желанию с правом выхода на пенсию.

А через два месяца после её увольнения исправительное учреждение подверглось финансовой плановой проверке, в ходе которой и были установлены факты необоснованных перечислений денежных средств на расчётный счёт бывшего главного бухгалтера.

Вскоре обвиняемая призналась, что указанные суммы похитила путём внесения заведомо ложных сведений в финансовые документы, и погасила причинённый ущерб в полном объёме.

Рассмотрев уголовное дело, суд посчитал вину обвиняемой доказанной в совершении пяти эпизодов мошенничества, совершённых лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также активное способствование расследованию совершённых преступлений и первое привлечение женщины к уголовной ответственности.

В итоге суд назначил ей 2 года 10 месяцев лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года 4 месяца.

Приговор не был обжалован и на днях вступил в законную силу.