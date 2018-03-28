За сутки 26 - 27 марта в Кемерово свыше 240 человек сдали кровь

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По данным Кемеровского областного центра крови принят 241 донор, заготовлено 123 литра консервированной крови, без учёта доноров плазма и тромбоцитафереза.
Специалисты Центра благодарят людей за отклик на чужую беду и готовность помочь. Для организации комфортности и своевременности кровосдач, а также для сохранности заготовленной донорской крови очередь на процедуру расписана на две недели вперёд.
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