За сутки 26 - 27 марта в Кемерово свыше 240 человек сдали кровь

Охранник объяснил причину отключения сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня» Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин объяснил следователям причину отключения сигнализации в ...

Жители Кемерова запустили сотни шаров в память о погибших Жители Кемерова выпустили в небо сотни белых воздушных шаров в память о погибших при пожаре в...

Путину доложили, почему двери в ТЦ в Кемерове оказались закрыты Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, почему двери в ТЦ «Зимняя вишня» оказались закрыты.