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За сутки 26 - 27 марта в Кемерово свыше 240 человек сдали кровь

По данным Кемеровского областного центра крови принят 241 донор, заготовлено 123 литра консервированной крови, без учёта доноров плазма и тромбоцитафереза.

Специалисты Центра благодарят людей за отклик на чужую беду и готовность помочь. Для организации комфортности и своевременности кровосдач, а также для сохранности заготовленной донорской крови очередь на процедуру расписана на две недели вперёд.

Общество
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kuzbassnews.ru
28/03/2018
Общество
Топ
Кемерово
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